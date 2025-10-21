DAX24.277 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Aktienentwicklung

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

21.10.25 09:22 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,67 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 6,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.464 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,17 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 31,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR im Vergleich zu 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,445 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

