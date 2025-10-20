DAX24.135 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,12 -0,4%Gold4.256 +0,2%
Aktie im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

20.10.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 6,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,58 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 6,52 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.969 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 38,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 22,39 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,42 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,54 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,445 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen