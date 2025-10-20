EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,60 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,60 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,62 EUR. Bei 6,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 5.345 Stück.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 23,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,445 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

