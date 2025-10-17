EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 6,65 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 6,65 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,54 EUR. Bei 6,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 149.216 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 23,91 Prozent Luft nach unten.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,444 EUR je Aktie ausweisen dürften.

