EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 7,71 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 7,71 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 7,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 440.717 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Gewinne von 37,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 34,35 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,484 EUR je Aktie ausweisen dürften.

