Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe
Werte in diesem Artikel
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni hat im dritten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von einem Anfang des Jahres aufgelegten Sparprogramm und dem Verkauf von Vermögenswerten. Der Öl- und Gaskonzern rechnet für 2025 nun mit einem operativen freien Zahlungsmittelzufluss von 12 Milliarden Euro, wie der Wettbewerber von Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)), BP und TotalEnergies am Freitag in Rom mitteilte. Zuvor hatte Eni 11,5 Milliarden erwartet. Das laufende Aktienrückkaufprogramm werde um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro ausgeweitet.
Im dritten Quartal lag der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn bei rund 1,25 Milliarden Euro, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Von Bloomberg befragte Analysten hatten nur mit rund einer Milliarde gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 12 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro. Der operative freie Zahlungsmittelzufluss stieg um 14 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro./err/stw/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Eni S.p.A.
Analysen zu Eni S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Eni Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Eni Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.10.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
|30.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2021
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.2021
|Eni Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Eni S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen