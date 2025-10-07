ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Kommentare werte er positiv, da sie Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bergen, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
