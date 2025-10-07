DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.770 -0,8%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1672 -0,3%Öl65,12 -0,6%Gold3.978 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf
Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel! Webinar mit Ingmar Königshofen: Projekt Target 100 - 1 Jahr, 100% Rendite als Ziel!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence

07.10.25 17:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,00 EUR 0,40 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Kommentare werte er positiv, da sie Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bergen, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/edh

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
13:51Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
13:51Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:51Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
13:51Shell (ex Royal Dutch Shell) OutperformRBC Capital Markets
03.10.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.12.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
01.11.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
31.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.10.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
05.07.2024Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen