Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 188,69 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Ölkonzerns seien höher als die schon vorab gestiegenen Markterwartungen ausgefallen, schrieb Matthew Lofting in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Donnerstagabend. Die positive operative Entwicklung unterstütze den Barmittelzufluss./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,59 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|13:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
