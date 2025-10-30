Goldman Sachs Group Inc.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 38 auf 39 Euro angehoben und die Aktien auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal ermögliche weiteren Schuldenabbau und höchst zuverlässige Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Michele della Vigna am Freitagmorgen in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

