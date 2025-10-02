Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 178,09 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3100 Pence auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl. Sie böten die beste Mischung aus Offensive und Defensive./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,70 £
|Abst. Kursziel*:
16,08%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,00 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG