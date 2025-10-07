DAX 24.622 +0,1%ESt50 5.652 +0,0%MSCI World 4.352 +0,0%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.043 +1,1%Bitcoin 104.865 -1,2%Euro 1,1615 -0,1%Öl 66,48 +0,6%Gold 4.031 -0,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Nach Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal sowie vor dem vollständigen Zwischenbericht Ende Oktober habe er seine bereinigte Ergebnisprognose angehoben und liege nun über den Konsensprognosen, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ähnliches gelte für den im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
0,30 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,85 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,16 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

09:56 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Dow Jones Zuversichtliche Prognosen Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
finanzen.net Gewinne in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks Shell Expects Higher Q3 LNG Output and Stronger Gas Trading
Business Times Shell petrol stations in Indonesia run dry on supply shortages
Zacks Shell Divests 27% Non-Working Interest in North Cleopatra Block
Benzinga Shell Boosts LNG Production Forecast As Refining Margins Surge
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shell says Trump administration’s attacks on wind projects harm investment
