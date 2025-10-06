DAX 24.410 +0,1%ESt50 5.634 +0,1%MSCI World 4.348 -0,1%Top 10 Crypto 17,33 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 107.169 +0,6%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,21 -0,5%Gold 3.977 +0,4%
Top News
Coherent: Ein Engpass bei der Einführung von KI ist die Netzwerkinfrastruktur und dieses Unternehmen profitiert! Coherent: Ein Engpass bei der Einführung von KI ist die Netzwerkinfrastruktur und dieses Unternehmen profitiert!
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

32,11 EUR +0,49 EUR +1,55 %
STU
27,89 GBP +0,52 GBP +1,91 %
LSE
Marktkap. 179,81 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Jefferies & Company Inc.

13:51 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
32,11 EUR 0,49 EUR 1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Kommentare werte er positiv, da sie Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bergen, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,85 £		 Abst. Kursziel*:
7,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,89 £		 Abst. Kursziel aktuell:
7,55%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,00 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

13:51 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
13:51 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht an
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net Anleger in Habachtstellung: STOXX 50 pendelt zum Handelsende um die Nulllinie
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot
Benzinga Shell Boosts LNG Production Forecast As Refining Margins Surge
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shell says Trump administration’s attacks on wind projects harm investment
Financial Times Shell says Trump’s attacks on wind projects harm investment in the US
Zacks Why Shell (SHEL) Outpaced the Stock Market Today
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Shell Stock In The Last 5 Years
