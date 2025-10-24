DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 ±0,0%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.993 +1,3%Euro1,1610 -0,1%Öl65,59 -0,6%Gold4.093 -0,8%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SAP auf 280 Euro - 'Buy'

24.10.25 08:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
239,55 EUR 0,55 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 289 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

