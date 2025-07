AKTIE IM FOKUS: Evotec legen weiter zu - Kurs am Widerstand

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Evotec (EVOTEC SE) haben am Mittwoch von Plänen des Biotechkonzerns für einen Standortverkauf profitiert. Mit einem Plus von etwas mehr als vier Prozent auf 7,70 lagen sie am Vormittag im MDAX auf dem ersten Platz, nachdem sie zuvor um bis zu knapp sechs Prozent auf 7,836 Euro gestiegen waren. In diesem Kursbereich stoßen sie auf einen etwas stärkeren Widerstand.

Wer­bung Wer­bung

Der mitten in einem tiefgreifenden Umbau steckende Evotec-Konzern will einen Standort in Toulouse an den Pharmakonzern Sandoz verkaufen und verspricht sich davon eine Verbesserung der Gewinnmargen.

In der Vorwoche hatten die Aktien bereits von der Zolleinigung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten profitiert, die den Pharmasektor generell angetrieben hatte.

Zudem hatten mit der Übernahme des dänischen Impfstoffherstellers Bavarian Nordic durch die Finanzinvestoren Nordic Capital und Permira positive Branchennachrichten Auftrieb gegeben. Langfristig betrachtet kommen Evotec-Aktien allerdings kaum voran./ajx/zb

Wer­bung Wer­bung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------