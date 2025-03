KI-Funktionen

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba

05.03.25 03:15 Uhr

Apple will seine KI-Technologie "Apple Intelligence" bis Mitte 2025 in China einführen. Dafür kooperiert das Unternehmen mit Alibaba, um die Dienste an lokale Vorschriften und Marktgegebenheiten anzupassen. Die Initiative könnte eine strategische Maßnahme sein, um den sinkenden iPhone-Absatz in China zu stabilisieren.

• Apple plant, seine KI-Funktionen "Apple Intelligence" bis Mitte 2025 in China einzuführen

• Kooperation mit Alibaba bietet eine Alternative zu Apples bestehender Cloud-Infrastruktur

• Strenge Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften haben die Implementierung verzögert

Apple plant, seine neuen KI-Funktionen unter dem Namen "Apple Intelligence" bis Mitte 2025 in China zu implementieren. Um die regulatorischen Anforderungen und technischen Bedingungen des chinesischen Marktes zu erfüllen, arbeitet das Unternehmen mit dem Technologiekonzern Alibaba zusammen. Während Apple in anderen Märkten bereits Fortschritte bei der Integration von KI-Diensten erzielt, blieb China bisher ausgeschlossen. Strenge Vorschriften zur Datennutzung und Cybersicherheit sowie das Fehlen eines lokalen Partners für Cloud-Dienste stellten bisher Hindernisse dar. Wie Bloomberg berichtet, erfordert die Bereitstellung von KI-Funktionen in China eine Alternative zu Apples bestehender Cloud-Infrastruktur, da ausländische Cloud-Technologien in China strengen Beschränkungen unterliegen. Die Kooperation mit Alibaba ermöglicht es Apple, diese Herausforderungen zu umgehen und die neuen Funktionen innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen anzubieten. Partnerschaft mit Alibaba Die Entscheidung für eine Zusammenarbeit mit Alibaba könnte für Apple strategische Vorteile bringen. Zuvor wurden verschiedene Optionen geprüft, darunter mögliche Kooperationen mit Baidu oder Tencent. Letztlich fiel die Wahl auf Alibaba, das über eine leistungsfähige Cloud-Infrastruktur verfügt und als international ausgerichtetes Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Apple erleichtert. Laut The Verge zählt Alibaba zu den wenigen chinesischen Anbietern, die über die technologische Basis für umfassende KI-Services verfügen. Die Partnerschaft ermöglicht es Apple, seine neuen Funktionen ohne Verstöße gegen chinesische Vorschriften anzubieten. Anpassungen an die dortigen Anforderungen sind jedoch wahrscheinlich erforderlich.



Wachsende Konkurrenz auf dem chinesischen Markt Die rückläufigen iPhone-Verkäufe in China setzen Apple zunehmend unter Druck. Berichten zufolge sank der Absatz in China zuletzt im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil schrumpfte insbesondere aufgrund der wachsenden Konkurrenz durch Unternehmen wie Huawei, Xiaomi und Vivo. Huawei konnte mit seinem neuesten Smartphone-Modell Marktanteile zurückgewinnen und sich als führender Anbieter von KI-gesteuerten Geräten positionieren. Viele chinesische Verbraucher hatten iPhones traditionell aufgrund ihrer technologischen Überlegenheit bevorzugt. Der Vorsprung schrumpfte jedoch durch Innovationen der lokalen Hersteller. Laut channelpartner verzeichnete Huawei mit dem Mate 60 Pro eine hohe Nachfrage, da das Modell fortschrittliche KI-Funktionen integriert. Apple versucht mit der Einführung eigener KI-Dienste, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Herausforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen Die Einführung von Apple Intelligence in China erfordert eine strikte Einhaltung der dortigen Vorschriften. Insbesondere in den Bereichen Datenschutz und nationale Sicherheit gelten strenge gesetzliche Vorgaben. Apple musste eine Lösung finden, die sowohl technologischen als auch regulatorischen Anforderungen gerecht wird. Nach Angaben von Business Insider war dies ein zentraler Faktor für die verzögerte Einführung der KI-Dienste. Da Apples Cloud-Infrastruktur in China nur eingeschränkt nutzbar ist, wurde die Kooperation mit Alibaba zur entscheidenden Voraussetzung für die Umsetzung. Die Cloud-Technologie des chinesischen Unternehmens bietet die notwendige Basis, um Apples KI-Dienste gesetzeskonform bereitzustellen. Redaktion finanzen.net *Das bedeutet das Sternchen: Unsere News sind objektiv recherchiert und unabhängig erstellt. Damit unsere Informationen kostenlos abrufbar sind, werden manchmal Klicks auf Verlinkungen vergütet. Diese sogenannten Affiliate Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen. Geld bekommt die finanzen.net GmbH, aber nie der Autor individuell, wenn Leser auf einen solchen Link klicken oder beim Anbieter einen Vertrag abschließen. Ob die finanzen.net GmbH eine Vergütung erhält und in welcher Höhe, hat keinerlei Einfluss auf die Produktempfehlungen. Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus. Autoren, Herausgeber und die zitierten Quellen haften nicht für etwaige Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf der in den Artikeln genannten Wertpapiere oder Finanzprodukte entstehen.

