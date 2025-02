• Release von neuem iPhone SE wohl in dieser Woche

• Völlig neues Design erwartet

• Preissteigerung scheint unausweichlich



Ende 2024 reiste Tom O'Malley, Analyst des britischen Finanzdienstleisters Barclays, laut "MacRumours" mit seinen Kollegen nach Asien, um sich mit diversen Elektronikherstellern und -zulieferern zu treffen. In einer Research Note fasste er die Reise anschließend zusammen und bestätigte, dass bei Apple ein iPhone SE der vierten Generation anstehe. Laut dem Barclays-Analysten werde das Gerät Ende des ersten Quartals 2025 auf den Markt kommen und somit in einem ähnlichen Zeitraum wie bei den vorherigen Veröffentlichungen: Denn das erste sowie das dritte iPhone SE wurden im März veröffentlicht, das iPhone SE der zweiten Generation dagegen "erst" im April.

Ein Bericht von "Bloomberg" lässt nun jedoch Zweifel an diesem Zeitplan aufkommen - und wirft einen viel früheren Erscheinungstermin in den Raum. Wie "Golem" unter Berufung auf den Bericht der US-Nachrichtenseite schreibt, hätten Insider durchsickern lassen, dass das neue iPhone SE bereits in der Woche vom 10. Februar präsentiert werde, der Verkauf solle dann Ende Februar starten. Ein großes Event sei für die Vorstellung des günstigeren iPhones nicht geplant, stattdessen solle es lediglich im Rahmen eines sogenannten Soft-Launch auf der Internetseite von Apple präsentiert werden. Im dortigen Shop sind aktuell noch die Modelle iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 und iPhone 15 Plus erhältlich. Das letzte iPhone SE aus dem Jahr 2022 kann über die Apple-Webseite nicht mehr bestellt werden.

Doch nicht nur der Veröffentlichungszeitpunkt, auch viele andere Dinge sollen sich beim iPhone SE der vierten Generation ändern. Während bisher Module des langjährigen Zulieferers QUALCOMM verbaut wurden, soll nun erstmals Apples 5G-Modem eingebaut werden, wie die Analysten laut "MacRumors" in ihrem Bericht angeben.

Mark Gurman, Tech-Reporter bei "Bloomberg", berichtet seit mehr als zehn Jahren über Apple und dessen Produktpläne. In seinem Newsletter "Power On" erklärte er, dass eine Abschaffung des Home-Buttons mit Fingerabdruckssensor zu erwarten sei. Ein Schritt, der bei den Highend-Modellen bereits längst gegangen wurde. Stattdessen soll nun auch das neue iPhone SE Face ID besitzen. Außerdem sollen eine verbesserte Kamera und Apple Intelligence integriert werden. Darüber hinaus soll das iPhone SE erstmals mit einem OLED Bildschirm ausgestattet werden und größer sein als zuvor.

In einem Artikel bei "Forbes" heißt es, dass das iPhone SE, anders als frühere Generationen, kein älteres Design übernehmen werde. Stattdessen werde es ein komplett neues Design haben, "vielleicht auf Basis des iPhone 14", heißt es dort.

Doch damit nicht genug: Auch der Name des iPhone SE soll Gerüchten zufolge geändert werden. Majin Bu, bekannter Informant, postete auf der Plattform X: "Basierend auf dem, was meine Quelle berichtet hat, scheint es, dass das neue iPhone, das Apple im Jahr 2025 vorstellen wird, nicht iPhone SE4 heißen wird, sondern iPhone 16E. Es soll ein ähnliches Design wie das iPhone 14 haben, mit einem OLED-Display und einer Aktionstaste. Die verfügbaren Farben werden weiß und schwarz sein."

Based on what my source has reported, it seems that the new iPhone that Apple will unveil in 2025 will not be called iPhone SE4, but iPhone 16E. It should feature a design similar to the iPhone 14, with an OLED display and an action button. The available colors will be white and… pic.twitter.com/Vm8DCh1Xo0