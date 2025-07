Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 212,87 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 212,87 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 214,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,29 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.778.611 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 20,51 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,19 USD je Apple-Aktie an.

Apple veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,65 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 95,36 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 90,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Apple am 31.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

"Teilen und herrschen": Kursanstiege bei Aktiensplits - das sind potenzielle Börsengewinner

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

KI-Überflieger NVIDIA-Aktie: Auf dem Weg zur 10-Billionen-Dollar-Marke?