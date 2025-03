Nach Umsatzanstieg

Das Spezialpharmaunternehmen Medios will nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnanstieg weiter zulegen.

Das Medios-Management peilt 2025 erstmals einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll in diesem Jahr auf rund 96 Millionen Euro klettern.

Im vergangenen Jahr hatte Medios den Angaben zufolge bereits Rekordwerte erzielt. Der Konzernumsatz kletterte den vorläufigen Berechnungen zufolge um 5,5 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) schnellte um 31 Prozent auf circa 79 Millionen Euro hoch - der überproportionale Ergebniszuwachs sei vor allem der Übernahme des niederländischen Unternehmens Ceban geschuldet, hieß es. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf etwa 4,2 Prozent, nach 3,4 Prozent ein Jahr zuvor.

Medios ist im Kleinwertesegment SDAX notiert und auf Individualmedizin spezialisiert. Der vollständige Geschäftsbericht wird am 25. März veröffentlicht.

Die Medios-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,50 Prozent höher bei 12,14 Euro.

