Höhenflug

Die Eutelsat-Aktie befand sich auch am Mittwoch weiter in Rallylaune.

Die Aktien von Eutelsat CommunicationsAct setzen ihren Höhenflug an der EURONEXT Paris zur Wochenmitte fort. Seit Freitag vergangener Woche ist der Wert des französisch-britischen Satellitenkonzerns um beinahe 200 Prozent gestiegen. Allein im gestrigen Tagesverlauf kletterte die Aktie zeitweise um bis zu 123 Prozent auf 4,50 Euro, bevor sie letztendlich fast 77 Prozent stärker bei 3,57 Euro aus dem Handel ging. Am heutigen Mittwoch ist es der Eutelsat-Aktie gelungen, die Marke von 5 Euro deutlich zu überwinden - im Tageshoch kostete das Papier 8,85 Euro. In der Vorwoche hatten sie mit knapp über 1,15 Euro noch so wenig gekostet wie noch nie. Zum Handelsschluss betrug der Aufschlag noch 119,7 Prozent auf 7,845 Euro.

Geopolitische Spannungen

Der Eklat im Weißen Haus zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Ukrainer Wolodymyr Selenskyj hat die Tristesse seit dem vergangenen Freitag aber in enorme Fantasie gewandelt.

Spekulanten sehen die Europäer mit ihrem Satellitennetzwerk OneWeb offenbar als mögliche Alternative zu dem von Trump-Freund Elon Musk kontrollierten Starlink, was die Versorgung der Ukraine mit Kommunikationswegen angeht. Trump hatte ja tags zuvor die US-Hilfen für die Ukraine wie angekündigt auf Eis gelegt. Der französische Politiker Christophe Grudler hatte bereits vergangene Woche in einem Brief gewarnt, dass die EU "sofortige Maßnahmen ergreifen sollte, um alle möglichen alternativen Satellitenlösungen" für die Ukraine zu prüfen, wie die WirtschaftsWoche berichtet

Eutelsats OneWeb-Systeme gelten als beste europäische Alternative. Nach Starlink betreiben die Pariser das zweitgrößte Portfolio an Satelliten im erdnahen Orbit. "Dies spiegelt wahrscheinlich den Optimismus wider, dass die europäischen Regierungen und das Militär die Nachfrage nach OneWeb (als Ersatz für Starlink) erhöhen werden", merkte Antoine Lebourgeois, Analyst bei Bryan Garnier, Reuters zufolge an.

Aleksander Peterc, Analyst bei Bernstein, betonte Reuters zufolge außerdem: "Der jüngste Informationsfluss über die Notwendigkeit, dass Europa aufrüsten und sich auf seine eigenen Ressourcen (einschließlich Satellitenkonnektivität) verlassen muss, bedeutet, dass die LEO-Konstellation von Eutelsat (OneWeb) in Zukunft extrem wichtig sein wird (einschließlich der Ukraine, die derzeit von Musks Starlink abhängig ist)".

In einer Mail an Reuters äußerte sich auch Eutelsat selbst: "Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine haben die entscheidende Rolle der Satellitenkonnektivität in Konfliktgebieten hervorgehoben. Als einziger europäischer Betreiber eines Satellitennetzwerks im erdnahen Orbit (LEO) verpflichtet sich Eutelsat zur Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Kommunikation, die die strategische Autonomie Europas im Bereich der Weltraumkonnektivität stärkt".

Generell passt Eutelsat auch zur Suche der Anleger nach Profiteuren steigender Investitionen in die europäische Verteidigung. Diesen Bereich adressieren die Franzosen mit ihrem Advance-Government-Bereich.

