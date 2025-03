Investment-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie

Investment-Tipp

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Continental-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Continental von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Es sei ein schlechter Tag gewesen, um auch noch mit negativen Nachrichten zu kommen, schrieb Analyst Harry Martin am Dienstagabend im Nachgang der Zahlen angesichts gleichzeitiger Zollsorgen am Markt. Das erste Halbjahr dürfte schwierig werden, aber die Bewertung sei nach dem Kursrutsch nun fair.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 64,42 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 8,41 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 351.997 Continental-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 0,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

