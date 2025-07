Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Continental im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 77,58 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 77,58 EUR. Bei 77,64 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 39.318 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,49 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Am 23.04.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2026 9,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Continental-Analyse: So bewertet DZ BANK die Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen