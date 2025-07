Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 76,54 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 76,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 76,12 EUR. Bisher wurden heute 30.919 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 2,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,49 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,13 EUR.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,91 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 49,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,26 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

