Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 76,02 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 76,02 EUR. Bei 76,36 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,12 EUR. Zuletzt wechselten 7.739 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,50 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 32,89 Prozent Luft nach unten.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,13 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,89 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 9,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Continental-Analyse: So bewertet DZ BANK die Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 3 Jahren abgeworfen