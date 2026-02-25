DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1797 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.181 +0,3%
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

26.02.26 22:32 Uhr
Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Donnerstagabend im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent tiefer bei 22.878,38 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 23.100,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23.152,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23.109,46 Punkte, das Tagestief hingegen 22.670,80 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,164 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Stand von 23.601,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 23.214,69 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 19.075,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,54 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.256,76 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 33,06 Prozent auf 4,83 USD), Anika Therapeutics (+ 16,91 Prozent auf 12,79 USD), IMAX (+ 14,38 Prozent auf 41,77 USD), OraSure Technologies (+ 10,00 Prozent auf 3,08 USD) und Landstar System (+ 9,18 Prozent auf 157,58 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Barrett Business Services (-14,74 Prozent auf 26,83 USD), Ultra Clean (-11,66 Prozent auf 59,47 USD), Photronics (-11,27 Prozent auf 38,66 USD), AXT (-9,40 Prozent auf 37,12 USD) und ADTRAN (-8,03 Prozent auf 8,42 EUR).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
18:01NVIDIA BuyUBS AG
17:56NVIDIA KaufenDZ BANK
17:51NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
13:01NVIDIA OverweightBarclays Capital
11:21NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18:01NVIDIA BuyUBS AG
17:56NVIDIA KaufenDZ BANK
17:51NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
13:01NVIDIA OverweightBarclays Capital
11:21NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

