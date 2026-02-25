Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

Index im Fokus

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Donnerstagabend im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent tiefer bei 22.878,38 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 23.100,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23.152,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23.109,46 Punkte, das Tagestief hingegen 22.670,80 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,164 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Stand von 23.601,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 23.214,69 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 19.075,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,54 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.256,76 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 33,06 Prozent auf 4,83 USD), Anika Therapeutics (+ 16,91 Prozent auf 12,79 USD), IMAX (+ 14,38 Prozent auf 41,77 USD), OraSure Technologies (+ 10,00 Prozent auf 3,08 USD) und Landstar System (+ 9,18 Prozent auf 157,58 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Barrett Business Services (-14,74 Prozent auf 26,83 USD), Ultra Clean (-11,66 Prozent auf 59,47 USD), Photronics (-11,27 Prozent auf 38,66 USD), AXT (-9,40 Prozent auf 37,12 USD) und ADTRAN (-8,03 Prozent auf 8,42 EUR).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

