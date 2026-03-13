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Jefferies senkt Kursziel für Porsche - Aktie im Minus

16.03.26 12:15 Uhr
Porsche-Aktie tiefer: Jefferies senkt Kursziel | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
36,89 EUR -0,59 EUR -1,57%
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Jefferies hat das Kursziel für Porsche von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an.

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Die Porsche-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 36,83 Euro.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: ben smith / Shutterstock.com, Max Earey / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
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Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
08:16Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
12.03.2026Porsche vz HoldWarburg Research
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
20.01.2026Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
12.03.2026Porsche vz HoldWarburg Research
12.03.2026Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Porsche vz Market-PerformBernstein Research
11.03.2026Porsche vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Porsche vz VerkaufenDZ BANK
12.03.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
21.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
19.01.2026Porsche vz UnderweightBarclays Capital
15.01.2026Porsche vz UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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