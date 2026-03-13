Jefferies senkt Kursziel für Porsche - Aktie im Minus
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG gesenkt.
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Jefferies hat das Kursziel für Porsche von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an.
Die Porsche-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,26 Prozent tiefer bei 36,83 Euro.
/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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