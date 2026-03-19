Porsche vz. Aktie
Marktkap. 32,84 Mrd. EURKGV 95,94
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,42 €
|Abst. Kursziel*:
37,29%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|17:21
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:16
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
