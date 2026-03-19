Porsche vz. Aktie

Marktkap. 32,84 Mrd. EUR

KGV 95,94
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

17:21 Uhr
Porsche vz Overweight
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
36,31 EUR -0,27 EUR -0,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,42 €		 Abst. Kursziel*:
37,29%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

17:21 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:16 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
19.03.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
16.03.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

