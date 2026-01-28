DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.427 -0,3%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.120 +1,5%Euro 1,1567 -0,3%Öl 91,98 +0,6%Gold 5.177 -0,2%
Porsche vz. Aktie

37,80 EUR +0,13 EUR +0,35 %
STU
Marktkap. 34,1 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

21:46 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,80 EUR 0,13 EUR 0,35%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG nach Jahreszahlen von 58 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Autobauer bis 2027 gesenkt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere ein leicht geringeres Umsatzwachstum wegen der beim Macan anstehenden Modellumstellung. Mit Blick auf das neue Kursziel verwies der Experte auch auf den in die Zukunft verschobenen Bewertungshorizont./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 19:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,61 €		 Abst. Kursziel*:
32,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,28%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

21:46 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:26 Porsche vz. Hold Warburg Research
10:11 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:36 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
