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Marktkap. 33,56 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
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WKN PAG911

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ISIN DE000PAG9113

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Jefferies & Company Inc.

Porsche vz Hold

08:16 Uhr
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,52 EUR 0,32 EUR 0,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,32 €		 Abst. Kursziel*:
9,86%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,28%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:16 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
13.03.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
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12.03.26 Porsche vz. Hold Warburg Research
12.03.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
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