Porsche vz. Aktie
Marktkap. 33,56 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In seiner Antrittsrede habe der neue Chef Michael Leiters keinen drastischen Strategieschwenk angedeutet, schrieb Philippe Houchois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an niedrigere Umsätze und Barmittelzuflüsse an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
41,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,32 €
|Abst. Kursziel*:
9,86%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,28%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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|Barclays Capital
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|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
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|12.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
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|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08:16
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.