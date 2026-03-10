JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Aufwendungen für die Restrukturierung und einmalige Effekte hätten die Ergebnisse des Autobauers belastet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT

