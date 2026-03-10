DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0545 -0,5%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Porsche vz. Aktie

38,08 EUR +0,41 EUR +1,09 %
Marktkap. 33,78 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

08:46 Uhr
Porsche vz Overweight
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
38,08 EUR 0,41 EUR 1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Aufwendungen für die Restrukturierung und einmalige Effekte hätten die Ergebnisse des Autobauers belastet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,81 €		 Abst. Kursziel*:
53,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,31%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen