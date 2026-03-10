Porsche vz. Aktie
Marktkap. 33,78 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Aufwendungen für die Restrukturierung und einmalige Effekte hätten die Ergebnisse des Autobauers belastet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,81 €
|Abst. Kursziel*:
53,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
38,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,31%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|08:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
