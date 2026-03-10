DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,2%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
MARKET TALK/Porsche prüft Einstieg in neue Segmente

11.03.26 07:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,76 EUR 0,75 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Porsche Automobil Holding SE
33,37 EUR 0,07 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Volkswagen (VW) St.
92,55 EUR 2,55 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Der Sportwagenhersteller Porsche prüft den Einstieg in neue Segmente sowohl oberhalb der zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne. "Wir denken über eine Ausweitung unseres Produkt-Portfolios nach, um in margenstärkeren Segmenten zu wachsen", sagte CEO Michael Leiters laut Mitteilung. "Dabei untersuchen wir Modelle und Derivate sowohl oberhalb unserer heutigen zweitürigen Sportwagen als auch oberhalb des Cayenne." Damit nannte der Manager anlässlich der Jahrespressekonferenz gut zwei Monate nach seinem Amtsantritt weitere Details seiner Strategie bis 2035.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)

