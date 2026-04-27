Deutsche Bank AG

SFC Energy Buy

12:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoff­zellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG