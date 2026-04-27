SFC Energy Aktie
Marktkap. 300,99 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 756857
ISIN DE0007568578
Symbol SSMFF
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SFC Energy von 16,40 auf 21,50 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem schwierigen Jahr 2025 wird der Analyst Michael Kuhn optimistischer für den Spezialisten für Brennstoffzellentechnologie. Seit Februar zeige der Trend der Markterwartungen wieder nach oben, schrieb er in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Quartal dürfte zwar mau ausgefallen sein im Vergleich zum guten Vorjahr, aber die strukturellen Wachstumstreiber gewännen an Wirkung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SFC Energy AG
Zusammenfassung: SFC Energy Buy
|Unternehmen:
SFC Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
21,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,94 €
|Abst. Kursziel*:
26,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
18,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,65%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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