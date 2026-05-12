Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 132 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei solide und sauber, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei angetrieben vom US-Geschäft angehoben worden. Nach zuletzt schwacher Kursentwicklung würde er eine positive Reaktion für gerechtfertigt halten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
39,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,15 €
|Abst. Kursziel*:
40,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,57%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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