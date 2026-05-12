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Marktkap. 132 Mrd. EUR

KGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
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WKN 555750

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Symbol DTEGF

Barclays Capital

Deutsche Telekom Overweight

10:06 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,10 EUR 0,43 EUR 1,55%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei solide und sauber, schrieb Mathieu Robilliard am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei angetrieben vom US-Geschäft angehoben worden. Nach zuletzt schwacher Kursentwicklung würde er eine positive Reaktion für gerechtfertigt halten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
39,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,15 €		 Abst. Kursziel*:
40,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,57%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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