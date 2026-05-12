TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Marktbericht

Der TecDAX zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Mittwoch erhöhte sich der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,26 Prozent auf 3.756,28 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 515,607 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 3.706,33 Punkte an der Kurstafel, nach 3.709,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.777,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.702,38 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,667 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der TecDAX noch bei 3.509,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wurde der TecDAX mit 3.655,33 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, stand der TecDAX bei 3.819,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,64 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3.870,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 14,01 Prozent auf 44,60 EUR), AIXTRON SE (+ 11,24 Prozent auf 51,56 EUR), Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,85 Prozent auf 87,75 EUR) und HENSOLDT (+ 3,95 Prozent auf 74,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-11,77 Prozent auf 25,34 EUR), EVOTEC SE (-10,63 Prozent auf 4,54 EUR), IONOS (-8,45 Prozent auf 28,16 EUR), SMA Solar (-7,38 Prozent auf 55,85 EUR) und SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7.721.185 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 168,665 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net