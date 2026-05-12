Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 132 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Hauptdiskussionspunkt bei der Telefonkonferenz mit dem Management dürfte aber strategischer Natur sein. Er verwies dabei auf Presseberichte über eine mögliche Verschmelzung mit T-Mobile US./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
28,30 €
|Abst. Kursziel*:
30,74%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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