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Marktkap. 132 Mrd. EUR

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Bernstein Research

Deutsche Telekom Outperform

12:06 Uhr
Deutsche Telekom Outperform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
28,45 EUR 0,78 EUR 2,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Ulrich Rathe am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Der Hauptdiskussionspunkt bei der Telefonkonferenz mit dem Management dürfte aber strategischer Natur sein. Er verwies dabei auf Presseberichte über eine mögliche Verschmelzung mit T-Mobile US./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Outperform

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
28,30 €		 Abst. Kursziel*:
30,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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