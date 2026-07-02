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Symbol RNMBF

Barclays Capital

Rheinmetall Overweight

08:16 Uhr
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2035 auf 2000 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Anleger sollten das große Bild nicht aus den Augen verlieren, schrieb Afonso Osorio am Donnerstag. Er ist vorsichtig optimistisch für die Ergebnisse des zweiten Quartals und rechnet mit einem Wachstum um 59 Prozent auf fast 3,1 Milliarden Euro. Bei anziehendem Muntionsabsatz, einer inspirierenden Telefonkonferenz und einer Unterschrift unter den Boxer-Deal könnten die Papiere der Düsseldorfer wieder in Gang kommen. Das jüngst gescheiterte Fregatten-Geschäft dürfte sich beim Auftragseingang bemerkbar machen, ansonsten erwartet Osorio die Jahresziele aber unverändert./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 20:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.118,80 €		 Abst. Kursziel*:
78,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.098,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
82,12%
Analyst Name:
Afonso Osorio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.772,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
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