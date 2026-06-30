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So schätzen Analysten die Pfizer-Aktie ein

30.06.26 22:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,11 EUR -0,11 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Juni haben 6 Experten die Aktie von Pfizer wie folgt eingeschätzt.

2 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,17 USD für die Pfizer-Aktie, was einem Anstieg von 6,09 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 24,08 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG27,00 USD12,1323.06.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD24,5823.06.2026
Jefferies & Company Inc.34,00 USD41,2023.06.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 USD45,3501.06.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD24,5801.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu Pfizer Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
23.06.2026Pfizer NeutralUBS AG
23.06.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.06.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026Pfizer KaufenDZ BANK
06.05.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.03.2026Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.06.2026Pfizer NeutralUBS AG
23.06.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.06.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Pfizer NeutralUBS AG
05.05.2026Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Pfizer UnderweightBarclays Capital
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

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