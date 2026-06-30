So schätzen Analysten die Pfizer-Aktie ein
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Im vergangenen Juni haben 6 Experten die Aktie von Pfizer wie folgt eingeschätzt.
2 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,17 USD für die Pfizer-Aktie, was einem Anstieg von 6,09 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 24,08 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|27,00 USD
|12,13
|23.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|24,58
|23.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|34,00 USD
|41,20
|23.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 USD
|45,35
|01.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|24,58
|01.06.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent