So schätzen Analysten die Pfizer-Aktie ein

Im vergangenen Juni haben 6 Experten die Aktie von Pfizer wie folgt eingeschätzt.

2 Experten stufen die Pfizer-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,17 USD für die Pfizer-Aktie, was einem Anstieg von 6,09 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 24,08 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 27,00 USD 12,13 23.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD 24,58 23.06.2026 Jefferies & Company Inc. 34,00 USD 41,20 23.06.2026 Jefferies & Company Inc. 35,00 USD 45,35 01.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD 24,58 01.06.2026

Redaktion finanzen.net