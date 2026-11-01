Pfizer Aktie
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Marktkap. 142,28 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
AI Analyse
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Gespräch mit dem Management auf der London Healthcare Conference des Analysehauses mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Unternehmensleitung habe ihr Vertrauen in ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich nach Ablauf einiger Patente 2027/28 bekräftigt, schrieb Akash Tewari am Sonntag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 36,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 27,40
|Abst. Kursziel*:
31,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 27,41
|Abst. Kursziel aktuell:
31,34%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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