Pfizer Aktie
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Marktkap. 152,09 Mrd. EURKGV 18,36 Div. Rendite 6,91%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
AI Analyse
Pfizer Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der faire Wert von 29 auf 33 US-Dollar angehoben wurde. Analyst Elmar Kraus verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine Erhöhung der Zielsetzungen nach dem Bericht zum dritten Quartal. Vor dem Hintergrund kommender Patentabläufe gewännen Einsparprogramme zunehmend an Bedeutung, doch die zeitliche Lücke bis zu den kommerziellen Beiträgen neuer Produkte bleibe ein zentrales Risiko. Die Abstufung begründete er außerdem noch mit dem jüngsten Kursanstieg./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Halten
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 30,56
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 30,35
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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