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DZ BANK

Pfizer Halten

18:16 Uhr
Pfizer Halten
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Pfizer Inc.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Pfizer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, obwohl der faire Wert von 29 auf 33 US-Dollar angehoben wurde. Analyst Elmar Kraus verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst auf eine Erhöhung der Zielsetzungen nach dem Bericht zum dritten Quartal. Vor dem Hintergrund kommender Patentabläufe gewännen Einsparprogramme zunehmend an Bedeutung, doch die zeitliche Lücke bis zu den kommerziellen Beiträgen neuer Produkte bleibe ein zentrales Risiko. Die Abstufung begründete er außerdem noch mit dem jüngsten Kursanstieg./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Halten

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 30,56		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 30,35		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

18:16 Pfizer Halten DZ BANK
04.11.26 Pfizer Neutral UBS AG
04.11.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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