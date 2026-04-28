RENK Aktie
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Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Kaufen
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
35,21 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
35,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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