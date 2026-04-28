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18:16 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG