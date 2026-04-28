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DZ BANK

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18:16 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 56 Euro belassen. Das dritte Quartal überzeuge operativ, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ambitionierte Jahresziele des Rüstungsunternehmens blieben erreichbar./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Kaufen

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
35,21 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
35,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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