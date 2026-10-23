RENK Aktie
Marktkap. 3,73 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Renk von 64 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Holger Schmidt passte seine Schätzungen für das Rüstungsunternehmen an die angekündigten Zu- und Verkäufe an. Mit dem Verkauf des Slide Bearings Geschäft setze Renk die angekündigte Strategie um und fokussiere die Ressourcen noch stärker auf das Defence-Geschäft, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Kaufen
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
36,07 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
35,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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