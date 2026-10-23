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DZ BANK

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15:41 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Renk von 64 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Holger Schmidt passte seine Schätzungen für das Rüstungsunternehmen an die angekündigten Zu- und Verkäufe an. Mit dem Verkauf des Slide Bearings Geschäft setze Renk die angekündigte Strategie um und fokussiere die Ressourcen noch stärker auf das Defence-Geschäft, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Kaufen

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
36,07 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
35,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

15:41 RENK Kaufen DZ BANK
14:21 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 RENK Buy Warburg Research
22.10.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 RENK Overweight Barclays Capital
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