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WKN KGX888

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Symbol KNNGF

Warburg Research

KION GROUP Buy

10:21 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
42,68 EUR 1,34 EUR 3,24%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vorab-Indormationen des Gabelstaplerproduzenten zu den Zahlen am 30. Juli deuteten auf ein weiteres ordentliches Quartal hin, schrieb Stefan Augustin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er wäre indes nicht überrascht, wenn begleitende Aussagen des Managements Jahreszahlen in der unteren Hälfte der Zielspannen signalisieren würden. Die Konsensschätzungen könnten entsprechend sinken. Augustin revidierte seine Annahmen nach unten. Das beibehaltene Anlagevotum begründete er damit, dass der gesunkene Aktienkurs die zu erwartende Revision der Konsensprognosen wohl schon einpreise./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,77 €		 Abst. Kursziel*:
42,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,92%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.06.26 KION GROUP Buy UBS AG
16.06.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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