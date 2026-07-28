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Bernstein Research

KION GROUP Outperform

14:06 Uhr
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe eine solide Entwicklung im zweiten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe sich der Jahresausblick etwas eingetrübt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Outperform

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
39,57 €		 Abst. Kursziel*:
64,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
39,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,35%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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