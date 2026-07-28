KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,56 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe eine solide Entwicklung im zweiten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe sich der Jahresausblick etwas eingetrübt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Outperform
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
39,57 €
|Abst. Kursziel*:
64,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
39,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,35%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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