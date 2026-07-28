HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,77 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen habe gute Zahlen für das zweite Quartal geliefert, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese hätten die Erwartungen erfüllt und zum Teil auch übertroffen. Es gelinge Hensoldt, die Umsatzentwicklung in entsprechende Gewinne umzumünzen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,16 €
|Abst. Kursziel*:
13,52%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,84%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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