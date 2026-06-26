HENSOLDT Aktie
Marktkap. 7,5 Mrd. EURKGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausru?stung, sehe Hensoldt noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
67,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
65,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|10:26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital