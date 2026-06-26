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HENSOLDT Aktie

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HENSOLDT Aktien-Sparplan
65,96 EUR +1,36 EUR +2,11 %
STU
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HENSOLDT jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 7,5 Mrd. EUR

KGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
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Symbol HNSDF

DZ BANK

HENSOLDT Kaufen

10:26 Uhr
HENSOLDT Kaufen
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
65,96 EUR 1,36 EUR 2,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Hensoldt im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 98 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Hensoldt habe ganzheitliche Sensor- und Systemlösungen gezeigt, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das Unternehmen sei mit Blick auf die Integration von Aufklärungs- und Wirkketten technologisch gut positioniert. Auch in der nächsten Dekade, also nach dem Wiederaufbau der Verteidigungsausru?stung, sehe Hensoldt noch Wachstumspotenzial im mittleren bis hohen Zehner-Prozent-Bereich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Kaufen

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
67,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
65,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
02.06.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
01.06.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
01.06.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, buy
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