JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

11:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 30 auf 28 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen am 4. August lägen weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Chris Schott in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Jahresziele des Pharmakonzerns sieht er weiterhin Luft nach oben und hält die Aktie für günstig bewertet. Etliche Produkte in der Unternehmens-Pipeline könnten den Anlagehintergrund mit der Zeit attraktiver machen. Die meisten Daten stünden aber erst 2027 an, weshalb er nach den enttäuschenden Phase-III-Daten für Sigvotatug Vedotin als Zweitlinientherapie gegen fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) an der Seitenlinie bleibe./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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