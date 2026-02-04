DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
25,00 EUR +0,82 EUR +3,39 %
STU
21,79 GBP +0,99 GBP +4,76 %
LSE
Marktkap. 90,6 Mrd. EUR

KGV 12,93
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Pipelineerfolge und gute Markteinführungen seien nötig für eine weitere Neubewertung der Briten, schrieb Zain Ebrahim am Mittwochabend. Im Fokus steht nun die Konferenz über Retroviren und opportunistische Infektionen (CROI) Ende Februar. Hier wird GSK Phase-I-Daten zu einem HIV-Inhibitor als Sechs-Monats-Injektion vorlegen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK Underweight

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
21,07 £		 Abst. Kursziel*:
-19,32%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
21,79 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,98%
Analyst Name:
Zain Ebrahim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

