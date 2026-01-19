DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -1,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.560 -1,2%Euro1,1664 +0,1%Öl63,98 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Ausblick: FB Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

20.01.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FB Financial Corp
47,20 EUR -3,30 EUR -6,53%
News
Aktie kaufen

FB Financial stellt am 21.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 212,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FB Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 176,0 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,87 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 610,2 Millionen USD, gegenüber 765,3 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

