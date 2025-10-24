DAX24.223 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro

24.10.25 10:49 Uhr
Aktien
SAFRAN S.A.
304,50 EUR -6,80 EUR -2,18%
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat SAFRAN nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dank des anhaltend starken Triebwerksgeschäfts hätten die Franzosen gut abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb George McWhirter am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu SAFRAN S.A.

DatumRatingAnalyst
10:16SAFRAN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
09:31SAFRAN OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
08:41SAFRAN OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:16SAFRAN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41SAFRAN OutperformRBC Capital Markets
09:31SAFRAN OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56SAFRAN BuyJefferies & Company Inc.
08:41SAFRAN OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025SAFRAN NeutralUBS AG
14.08.2025SAFRAN NeutralUBS AG
03.07.2025SAFRAN NeutralUBS AG
28.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
25.04.2025SAFRAN NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
21.03.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
24.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
08.02.2022SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.
27.02.2020SAFRAN UnderperformJefferies & Company Inc.

