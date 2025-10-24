ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat SAFRAN nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Dank des anhaltend starken Triebwerksgeschäfts hätten die Franzosen gut abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb George McWhirter am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:26 / GMT

