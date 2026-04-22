TotalEnergies Aktie
Marktkap. 163,6 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Ergebnisse des Öl- und Gaskonzerns im Handelsgeschäft und die Wachstumsprojekte stünden im Fokus, schrieb Biraj Borkhataria in einem Ausblick am Montag./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
76,88 €
|Abst. Kursziel*:
10,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
76,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,07%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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