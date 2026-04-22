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RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

18:36 Uhr
TotalEnergies Outperform
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TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Ergebnisse des Öl- und Gaskonzerns im Handelsgeschäft und die Wachstumsprojekte stünden im Fokus, schrieb Biraj Borkhataria in einem Ausblick am Montag./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 11:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
76,88 €		 Abst. Kursziel*:
10,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
76,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,07%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

18:36 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
22.04.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
21.04.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 TotalEnergies Buy UBS AG
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