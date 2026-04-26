RBC Capital Markets

Amazon Outperform

14:36 Uhr

Aktie in diesem Artikel Amazon 222,55 EUR -2,90 EUR -1,29% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta , Alphabet und Amazon gehörten zu den resistenteren Unternehmen der Branche, noch ergänzt um Airbnb , Carvana, Doordash , Zillow Group und Uber ./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com