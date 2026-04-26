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RBC Capital Markets

Amazon Outperform

14:36 Uhr
Amazon Outperform
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Amazon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Brad Erickson zog am Montag ein erstes Branchenfazit von den bisher aus dem US-Internetbereich bekannten Quartalszahlen. Er sprach von vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen - abhängig davon, ob Unternehmen von dem KI-Megatrend profitieren oder nicht. Die Tech-Riesen Meta , Alphabet und Amazon gehörten zu den resistenteren Unternehmen der Branche, noch ergänzt um Airbnb , Carvana, Doordash , Zillow Group und Uber ./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Outperform

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 263,99		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 261,61		 Abst. Kursziel aktuell:
14,67%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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